Bertolucci: “Non sono dell’idea di cambiare a pochi mesi dalla fine…”

Le parole di Bertolucci sulla posizione di Pioli: "Non so cosa accada a Milanello, non mi permetterei di giudicare da quattrocento chilometri di distanza. Ma credo pochissimo ai cambi in corsa a meno di un crollo inarrestabile. La corsa al Pioli “out” non la capisco, anche perché servirebbe un “in”. Nessuno di quelli che critica offre soluzioni credibili per un futuro allenatore che subentri e garantisca subito risultati. Se il club ritiene che il ciclo sia finito si muoverà in estate. Non sono dell’idea di cambiare a pochi mesi dalla fine della stagione"