Bertolini: “Dobbiamo ripartire dalla seconda frazione di gioco”

"Abbiamo affrontato una squadra forte, superiore a noi, ma abbiamo probabilmente sbagliato il primo tempo non siamo riuscite a fare quello che avevamo studiato e abbiamo esaltato le loro qualità. Loro hanno meritatamente segnato quei gol perché abbiamo sbagliato quello che ci eravamo ripromesse di fare . La prima palla gol ci ha illuso e che potevamo giocare a viso aperto, con la Francia non puoi farlo. Poi abbiamo preso due gol subito e lo abbiamo risentito, poi il terzo abbiamo mollato. Ripartiamo dal secondo tempo perché la squadra è riuscita a ripartire stando unita e compatta, provando a fare qualcosa in più, dall’atteggiamento e dalla reazione avuta". Queste le parole del commissario tecnico della Nazionale italiana femminile di calcio Milena Bertolini la quale ha parlato dopo la sconfitta di ieri sera contro la Francia nell'esordio di Euro 2022 in esclusiva ai microfoni della Rai.

Sempre in esclusiva ai microfoni della Rai ha parlato l'attaccante dell'Italia Martina Piemonte la quale sulla partita persa dall'Italia ieri contro la Francia per cinque reti ad una ha detto: “Il gol ha dato morale, fino all’ultimo non abbiamo mollato contro una squadra molto forte, una delle migliori in Europa. Sapevamo che sarebbe stato difficile e questo gol deve darci una spinta per le prossime due gare che dobbiamo vincere assolutamente, sono alla nostra portata anzi anche di più perché siamo più forti. Dobbiamo crederci fin dal primo minuto non come successo oggi. Come sono entrata? Ero incazzata nera fino dal primo minuto perché per come ci eravamo preparate non ci stava questo passivo simile".