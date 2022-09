L’ex arbitro Bertini: “Var? Strumento utile ma da ripensare”

Paolo Bertini, arbitro fino al 2008, ha espresso la sua opinione in merito al VAR. Queste le sue parole rilasciate in esclusiva a TMW News

Spesso si finisce a parlare più dell'arbitraggio che delle prestazioni delle squadre in campo. Il VAR resta uno dei temi centrali della discussione, uno strumento innovativo che spesso è stato oggetto di critiche. Molto spesso addetti ai lavori - allenatori, calciatori, staff - si interrogano su quale sia il suo funzionamento e finiscono per portare avanti delle vere e proprie battaglie personali. L'approdo di uno strumento tecnologico, che si pone come obiettivo quello di abbassare il margine di errore arbitrale e non di sostituire il direttore di gara nelle decisioni di campo, apre a molte riflessioni.