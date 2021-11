Milan-Sassuolo, sono 52.540 i biglietti venduti per la gara con i neroverdi

Diramato il numero ufficiale dei biglietti venduti dal Milan per la gara contro il Sassuolo, in programma alle 15.

Redazione Il Milanista

Alle 15 è in programma la sfida tra Milan e Sassuolo per la 14esima giornata di Serie A. Entrambe le squadre vogliono ottenere un risultato utile alla loro causa. Il Milan vuole lasciarsi alle spalle la brutta sconfitta con la Fiorentina e tornare alla vittoria. Gli uomini di Pioli infatti vogliono continuare a sognare dopo l’impresa contro l’Atletico Madrid. Il trionfo di mercoledì sera è servito per alleggerire l’atmosfera e dimostrare anche in Europa la forza dei rossoneri. Obiettivo della giornata è rimanere attaccati al Napoli o –magari- sperare di superarlo in classifica. Il Milan spera infatti in un passo falso dei partenopei al Maradona nella gara contro la Lazio, in programma questa sera alle 20:45.

Nel frattempo San Siro è pronto ad accogliere moltissimi tifosi che vogliono sostenere la propria squadra. La società ha diffuso il numero dei biglietti venduti per la sfida contro il Sassuolo, con fischio d’inizio alle 15. Sono ben 52.540 i tagliandi staccati dal club rossonero per la sfida con i neroverdi. Nel settore ospiti invece sono 3mila i biglietti venduti. C’è grande euforia intorno agli uomini di Pioli. Dopo la vittoria in Europa, i tifosi vogliono continuare a sognare anche in campionato. Per questo sono consapevoli di dover sostenere i propri beniamini in ogni gara, a partire da quella di oggi pomeriggio.

La sfida contro il Sassuolo è solo una delle tante che il Milan dovrà sfruttare per ottenere punti. Dopo i neroverdi, i rossoneri hanno in programma i match contro Genoa, Salernitana e Udinese. Sono quattro partite che permetteranno agli uomini di Pioli di conquistare punti importanti e rimanere al vertice della classifica. L’obiettivo della società è lottare per lo scudetto e -per farlo- non deve perdere punti in queste gare fondamentali per la stagione. Lo scontro diretto con il Napoli si terrà il 19 dicembre a San Siro e il Milan vuole arrivarci al meglio.