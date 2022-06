Paolo Berlusconi: “Con Silvio parlo di Milan tutte le settimane”

Ariedo Braida oggi è un dirigente della Cremonese, ma in passato lo è stato per lungo tempo al Milan. Alla Gazzetta dello Sport Braida ha parlato dell'utilizzo degli algoritmi nel calcio e ha detto: "Non mi convince del tutto perché la matematica è una scienza, il calcio no. Io i giocatori li vado a vedere dal vivo, mi basta mezz'ora per decidere. Secondo voi un algoritmo che cosa mi poteva dire di Van Basten, Gullit, Savicevic, Shevchenko o Kakà? La personalità dove la mettiamo o l'atteggiamento verso i compagni? Quelle sono cose che deve valutare l'uomo, non sono scritte in nessun algoritmo". Queste le parole in esclusiva alla Gazzetta dello Sport di Ariedo Braida.