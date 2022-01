Bergomi: “Scudetto? Inter e Milan sono migliori rispetto alle altre”

Il noto commentatore tecnico Beppe Bergomi ha parlato al Club di Sky Sport della lotta Scudetto. Le sue parole.

“Al Milan manca ancora qualcosa nel reparto difensivo, ma davanti ha recuperato calciatori decisivi, quelli che sanno saltare l’uomo e che ti danno profondità, può far gol in qualsiasi maniera. Continuo a pensare che Inter e Milan abbiano qualcosa in più rispetto alle altre. Avere una settimana per preparare una partita è un vantaggio, quando vai in campo hai energie fisiche e nervose”. Queste le parole del noto commentatore tecnico Beppe Bergomi che ha parlato al Club di Sky Sport della lotta Scudetto tra Inter e Milan che sta per entrare ora nel vivo.