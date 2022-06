Berardi esce allo scoperto: per ora nessuno si è fatto avanti

Domenico Berardi nei giorni scorsi ha parlato e sul suo futuro ha detto: "Se sarei pronto a lasciare Modena e vivere in un'altra città? Mi piace abitare a Modena, sono 11 anni che vivo qui ma sono arrivato a un punto in cui soffrirei meno il cambiamento grazie a mia moglie e mio figlio , con loro mi sentirei a casa in qualunque città". Queste le parole del giocatore neroverde che chiama di fatto le big italiane in vista della prossima stagione

Ciò che tutti si stanno chiedendo è se questa sarà l'ultima estate in cui Mimmo Berardi potrà ambire al salto definitivo. Il Sassuolo per lasciarlo partire continua a chiedere delle cifre importanti. Per meno di 35 milioni, infatti, sarà difficile che il trequartista natio di Cariati possa lasciare Reggio Emilia. Ad ora nessuna società sembra essersi fatta avanti in modo concreto per lui, ma c'è anche da dire che la sessione estiva di calciomercato non ha preso ancora il via.