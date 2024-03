Non solo Bento, il Milan sonda un altro portiere (ovviamente straniero)

Il Milan si porta avanti in caso di addio di Mike Maignan in estate. Ecco i nomi sondati per la porta.....

Lorenzo Focolari Redattore 29 marzo - 18:37

In caso di addio di Mike Maignan sono due le principali idee del Milan per la porta. Una porta a Bento e l'altra a Giorgi Mamardashvili, estremo difensore 23enne del Valencia. Il rinnovo di Maignan è in stand-by e allora i contatti sono stati avviati con entrambi.

Il punto — Ci domandiamo però come mai non c'è nessun italiano nella lista. Partendo dal presupposto che in Italia abbiamo una classe di portieri che va invidia a tutto il mondo. Detto questo poi ci chiediamo come mai non andiamo al mondiale. I giocatori forti ci sono. Solo che preferiamo pescare sempre all'estero. Per una questione economica ma non solo...

