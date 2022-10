Non solo Leao: anche il rinnovo di Bennacer al momento è in stand-by

In casa Milan continuano a tener banco i discorsi legati ai rinnovi di contratto. Su tutti quelli di Rafael Leao e Ismael Bennacer. Per quanto riguarda il portoghese se ne è parlato ampiamente. Andiamo a capire meglio quali sono le problematiche riguardanti il rinnovo di contratto di Ismael Bennacer.

L'algerino è un punto fermo del Milan

Ismael Bennacer, a suon di prestazioni top, è diventato un punto fermo di questo Milan. In cabina di regia è letteralmente insostutuibile e con Sandro Tonali forma una diga invalicabile. Il suo contratto è però in scadenza al 30 giugno 2024. Per carità, c'è ancora tempo e modo per discutere di un eventuale rinnovo di contratto, ma si sa, sul mercato non bisogna perdere tempo.