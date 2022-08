Bennacer e la clausola da 50 milioni, ora il Milan respira

Paolo Maldini e Frederic Massara sono a lavoro in questi giorni per riuscire a rinforzare l'organico rossonero. Il mister Stefano Pioli si aspetta un centrocampista e un difensore che possano prendere il post di Franck Kessie e Alessio Romagnoli.

Il tecnico è tranquillo, sapendo di avere tra le mani, comunque, una rosa più che competitiva. Il Milan, reduce dalla vittoria dello Scudetto, ha perso due pedine importanti ma ne ha trovate altre: il ritorno a pieno regime di Rebic, come quello di Brahim Diaz, è certamente una nota positiva.

Sui campi di Milanello è finalmente tornato Simon Kjaer, dopo il lungo infortunio. Ed inoltre sono stati accolti nuovi innesti come Pobega, Adli, Origi e De Ketelaere. La rosa è certamente più lunga ma il calciomercato non è ancora chiuso e potrà riservare nuove sorprese ai tifosi.

Allo stesso tempo si pensa a blindare quei calciatori che hanno contribuito in maniera importante a conquistare il tricolore. Nei giorni scorsi è toccato a Fikayo Tomori e ben presto saranno altri suoi compagni a farlo. Stamani i quotidiani sportivi, che parlano di Milan, pongono l’attenzione proprio sui rinnovi.

Le difficoltà principali sono legate a Ismael Bennacer ma soprattutto a Rafael Leao. In inverno il Milan aveva, praticamente, tra le mani i due accordi. La trattativa per il cambio di proprietà ha influito negativamente, e bisogna trattare ancora. L’algerino chiede più di 4 milioni di euro, il portoghese sui 7 milioni. Gerry Cardinale sarà chiamato a fare uno sforzo economico per blindarli.