Bennacer e Mandzukic out nel momento più sbagliato: i tempi di recupero

MILANO – Il Milan vive oggi il momento più difficile della sua stagione. Quattro sconfitte nelle ultime otto sfide sono dure da digerire. Specie dopo che i rossoneri ci avevano abituato a tutt’altro negli ultimi mesi. Basti pensare, ad esempio, che in tutto il 2020, il Milan è capitolato solo in due occasioni. Insomma, qualcosa si è inceppato nel meccanismo quasi perfetto creato dal tecnico Stefano Pioli. A complicare le cose arrivano adesso due recenti nuovi infortuni. Quelli del centrocampista e regista Ismael Bennacer e dell’attaccante Mario Mandzukic. Nel derby Milan-Inter anche Zlatan Ibrahimovic ha accusato un piccolo problema muscolare, nello specifico l’indurimento di un polpaccio. Niente di grave, ma Stefano Pioli e lo staff dovranno valutare la situazione. Convocazione dunque non in dubbio per giovedì.

LA SITUAZIONE RELATIVA AD ISMAEL BENNACER – Come riporta La Gazzetta dello Sport, il centrocampista algerino è alle prese con un irrigidimento del muscolo tendineo del flessore e continua a lavorare per recuperare: i tempi del rientro andranno valutati giorno dopo giorno. Pioli in conferenza stampa prima del derby aveva così parlato sul suo centrocampista: “Non ha avuto una ricaduta, il muscolo fatica a trovare l’elasticità, spero di ritrovarlo a breve”.

LA SITUAZIONE RELATIVA A MARIO MANDZUKIC – Come riferisce La Gazzetta dello Sport, il centravanti croato ha riportato una lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro e difficilmente potrà essere disponibile per la sfida europea contro la Stella Rossa. Un peccato per Pioli che perde un pezzo importante in vista di una sfida decisiva dopo il 2-2 ottenuto all’andata in Serbia. Anche su Mandzukic si era espresso Stefano Pioli in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni: “Ha avuto una lievissima lesione, già oggi lavorava. Mi auguro non sia un’assenza lunga, stava entrando in condizione”.