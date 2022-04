Bengala Fire ironici: “Chi vince lo Scudetto? I nerazzurri ovviamente”

Il gruppo musicale Bengala Fire ha parlato a Calciomercato.com a 360 gradi. Anche il calcio nei loro discorsi con il Milan interessato

Redazione Il Milanista

In esclusiva a Calciomercato.com hanno parlato i Bengala Fire. Uno di loro, Davide Bortoletto, in arte Borto, ha detto: “Sono un tifoso da tv anche se mi piacerebbe andare allo stadio qualche volta in più. La prima partita che ho visto è stata Milan-Lazio, l’ultima è stata Udinese-Milan, prima giornata dello scorso campionato. Un bellissimo ricordo è stato Milan-Manchester United in Champions League nel 2010 a San Siro, in cui ho visto giocare Ronaldinho, Beckham, Thiago Silva e tanti altri campioni in un’unica partita".

Sulle gare che si giocano nel week-end del 25 aprile in Serie A ovvero Inter-Roma e Lazio-Milan

"Sia Roma che Lazio sono due squadre ostiche, la Roma viene da una bella striscia positiva e spero possa battere l’Inter. Lazio-Milan invece sarà decisiva per il nostro campionato. I nostri calciatori preferiti di oggi o anche del passato? Il mio idolo da bambino era Kakà, in quegli anni il Milan era una squadra fenomenale in tutti i ruoli. Nel Milan di oggi, dirò una cosa forse impopolare, ma mi piace tantissimo Davide Calabria, mi piace la sua tenacia e si vede quanto ci metta il cuore in campo. So anche che segue X Factor, quindi Davide: sei ci sei batti un colpo! Poi, come ricordi comuni, non possiamo che citare la nazionale del 2006 con i vari Del Piero, Totti, Cannavaro...Chi vincerà lo scudetto? Ovviamente l’Inter!".

Sulla mancata qualificazione dell'Italia ai prossimi Mondiali in Qatar

"La vittoria dell’Europeo ci ha riportati immediatamente al 2006, un’emozione fortissima, anche per Mario e Lex che non sono tifosi, è bellissimo partecipare all’euforia di un popolo intero. Per quanto riguarda la mancata qualificazione… siamo veneti, potete immaginare le nostre esclamazioni". Queste le parole dei Bengala Fire in esclusiva a Calciomercato.com. Parlando di mercato, invece, si parla di uno scambio super con il Real Madrid di Carlo Ancelotti.