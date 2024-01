Belotti: “Siamo in difficoltà, i dettagli ci costano il risultato”

Termina qui la sfida di San Siro che ha visto affrontare il Milan di Stefano Pioli contro la Roma, nel match valevole per la 20a giornata

Termina qui la sfida di San Siro che ha visto affrontare il Milan di Stefano Pioli contro la Roma, nel match valevole per la 20a giornata del campionato di Serie A. Il tabellone finale sancisce un 3-1 per i padroni di casa che portano a casa un successo che scaccia via lo scetticismo dopo l'eliminazione in Coppa Italia. Queste le parole di Andrea Belotti ai microfoni di DAZN.

SUL MATCH, SQUADRA SCARICA: "E' chiaro che siamo in un momento di difficoltà, quando vieni da certo tipo dis confitte non può esserci serenità. Veniamo da un derby perso e c'è frustrazione. Oggi la squadra è andata in campo con un'organizzazione buona. Stavamo facendo la partita all'inizio e poi abbiamo preso gol. Dopo il secondo abbiamo alzato il baricentro e siamo riuscito ad aprirla. Abbiamo continuato ed avevo la sensazione che avremmo pareggiato, poi il terzo gol ci ha spezzato le gambe".

TRE GARE ABBORDABILI: "Siamo in difficoltà, dove anche i piccolo dettagli ed imprecisioni ci costano il risultato. Nei momenti di difficoltà bisogna compattarci e lavorare. Quando hai sei giorni per preparare la gara è ottimo. Normalmente ci troviamo con due giorni per farlo. Ora abbiamo il tempo per farlo, per provare tante soluzioni. Dobbiamo prepararci alla perfezione contro il Verona. Abbiamo toccato il fondo, più giù di così non si può andare".

MANCANZA DEI BIG: "Per me siamo una squadra forte. vedo qualità in tutti i miei compagni. Quando manca Paulo non hai giocatore con quelle caratteristiche. Lui ha un'inventiva che ne hanno pochi al mondo. Complessivamente siamo forti con grandissime qualità. Dobbiamo fare il possibile per arrivare lì sopra. Una squadra con quel potenziale non può stare lì".

RESTI A ROMA?: "Al momento sì, e nessuno mi ha detto nulla".

