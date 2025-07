Dal Belgio: "Il Milan si defila e non alzerà l'offerta per Jashari "

La testata giornalistica belga HLN Sport annuncia l'ormai probabile ritiro del Milan dall'operazione per Aardon Jashari

Il Milan sembra pronto a voltare pagina su uno dei nomi che ha animato il suo mercato estivo a centrocampo. Dopo settimane di trattative, l’interesse per Ardon Jashari del Club Brugge potrebbe essersi raffreddato definitivamente. A riportarlo è HLN Sport, secondo cui i rossoneri non alzeranno l’offerta presentata. Il club di via Aldo Rossi aveva messo sul piatto 32 milioni di euro più bonus, ma nonostante i colloqui ben avviati e la volontà del calciatore stesso, la distanza con i belgi non si è colmata.

La situazione a Casa Milan

Jashari era stato individuato come un profilo adatto per rinforzare la mediana con qualità e dinamismo, ma l’intransigenza e il pugno duro del Brugge hanno complicato l’affare. Una fonte vicina al Milan ha confermato che non ci sarà alcun rilancio e che il club valuterà presto altre alternative da regalare ad Allegri. I rossoneri, infatti, non intendono farsi coinvolgere in aste che non rispettino le loro linee di mercato e sostenibilità finanziaria. La decisione segna una svolta nella strategia del Milan, che ora guarda altrove per rinforzare il centrocampo. Jashari resta un profilo interessante, ma con ogni probabilità, secondo la testata belga, non vestirà la maglia rossonera nella stagione 2025/2026. I prossimi giorni saranno decisivi per capire su quale nome il club punterà davvero.