Calciomercato Milan, è tutto vero: "Offerta ufficiale per..."

Il Milan e Allegri hanno bisogno di rinforzi dal calciomercato e Tare vuole accelerare su alcune piste calde per chiudere qualche colpo importante: facciamo il punto sui movimenti del Diavolo e sulle ultime news

Ore calde in casa Milan per quanto riguarda il calciomercato rossonero. Come vi avevamo già anticipato nelle scorse ore, adesso Tare ha fretta di stringere per alcuni colpi in programma e che Allegri chiede a gran voce. Insomma, è ora di arrivare a dama per qualche obiettivo importante. Facciamo dunque il punto sulle varie trattative in ballo.

Milan-Jashari: dentro o fuori

Sul fronte Jashari, la sensazione è che le prossime potranno veramente essere le ore della verità. Dentro o fuori, il Milan vuole sapere se potrà accogliere il centrocampista svizzero o dovrà guardare altrove per individuare la sua nuova mezzala. Intanto – nota di cronaca importante – Jashari non ha fatto le foto di squadra con il Bruges. Un segnale molto chiaro da parte del giocatore, che sta continuando a spingere forte per trasferirsi a Milano il prima possibile. Occhio però anche ad altri fronti caldi.

Accelerata sulla fascia destra

Il Milan deve assolutamente tamponare l’emergenza terzini. Per quanto riguarda la fascia destra, il primo obiettivo di mercato rappresentato da Guela Doué dello Strasburgo pare essere troppo complicato da raggiungere. Ecco perché nelle ultime ore Tare avrebbe accelerato con convinzione per Marc Pubill dell’Almeria. I rossoneri avrebbero pronta un’offerta da 12 milioni di euro a fronte di una richiesta di 15 milioni da parte del club spagnolo. Si tratta. Ma la novità più grossa di giornata riguarda un’altra offerta ufficiale fatta dal Milan proprio nelle ultime ore.

Milan, offerta ufficiale: parte la trattativa di calciomercato

Come riferito dal noto esperto di calciomercato Matteo Moretto sul proprio profilo di X, il Milan si è fatto avanti in maniera ufficiale per il terzino sinistro ecuadoriano con passaporto spagnolo Pervis Estupinan del Brighton. Il giornalista ha infatti rivelato: “Il Milan ha presentato una prima offerta ufficiale al Brighton per Pervis Estupiñán. La trattativa tra i due club è in fase iniziale”. La conferma arriva anche dalla redazione inglese di Sky Sport, che riporta la medesima indiscrezione. Il 27enne ha un contratto fino al 2027 e ha un valore di mercato che si aggira attorno ai 30 milioni di euro. Intanto però sempre per la fascia sinistra è spuntata anche un’alternativa a Estupinan.

Il Milan sonda il mercato: il piano B a Estupinan

Nel mirino rossonero infatti sarebbe finito anche Nathaniel Brown, esterno mancino classe 2003 dell’Eintracht Francoforte. Il 22enne ha un costo più o meno simile a quello di Estupinan, ma ha anche un contratto in scadenza addirittura nel 2030 e prospettive di crescita sicuramente più importanti essendo sensibilmente più giovane dell’ecuadoriano. Tare comunque tiene in piedi più idee, ma adesso è arrivato il momento di stringere.