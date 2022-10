Behrami: “Il Milan ha dimostrato carattere. Leao è di un altra categoria”

Il Milan conquista una vittoria non semplice sul campo dell'Empoli, strappando i tre punti in pieno recupero recuperando il pareggio di Bajrami. Una prova di maturità e di carattere quella dei rossoneri che si confermano una delle squadre più forti dal punto di vista della mentalità. Non è passato inosservato a Valon Behrami, presente negli studi di 'Dazn', il quale ha parlato così della squadra di Pioli: "Ancora una volta il Milan ha dimostrato grande carattere. Ha un carattere e un'identità vera. Leao è un giocatore che va a strappi, quando lo fa è un giocatore di un'altra categoria".