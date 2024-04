Behrami: “Se Icardi avesse la possibilità di tornare a Milano…”

Intervenuto ai microfoni di DAZN, l'ex calciatore Valon Behrami ha parlato così di Milan anche in vista della prossima stagione

Stefania Palminteri Redattore 2 aprile - 13:27

Intervenuto ai microfoni di DAZN, l'ex calciatore Valon Behrami ha parlato così di Milan anche in vista della prossima stagione: "Se devi cercare una squadra anti-Inter in futuro la rivedi nel Milan. Con questo allenatore e con un'aggiunta di 2-3 pezzi. Obiettivamente è quella che, nei confronti dell'Inter, ha un gap minore rispetto alle altre". Behrami, poi, ha aggiunto: "Se Icardi avesse la possibilità di tornare a Milano, secondo me lui la coglierebbe". "Sarebbe capocannoniere in Serie A col Milan?", domanda Parolo a Behrami.

"Sì, facile", la risposta dell'ex Genoa. "Batte Lautaro?", controbatte Parolo. "Sì certo. E' un giocatore a cui piace osare, lo hanno sempre criticato ma lui ha fatto vedere che è dotato di freddezza, le responsabilità non gli pensano. Per me è straordinario anche per quello che può creare come ambiente", la chiosa di Behrami.

