Batistuta: “Rinnovo Maldini? Bravo Milan, premiata la professionalità”

Nella passata stagione il Milan ha vinto il 19esimo scudetto della sua storia, all’ultima giornata di campionato dopo aver sconfitto tutte le rivali. L’obiettivo dei rossoneri per il prossimo anno è riconfermarsi agli stessi livelli, anche se non sarà per niente facile. I rossoneri proprio in questi giorni sono tornati ad allenarsi nel ritiro estivo, vogliosi e concentrati sul prossimo campionato e anche sul fare bene in Champions League. Per adesso mister Pioli ha a disposizione un numero ristretto di uomini, tra giocatori che hanno più ferie perché impegnati in nazionale e giocatori venduti dal club. Mancano all’appello anche tutti quei profili che la società voleva comprare prima del ritiro così da donarli al tecnico.