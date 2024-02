Baresi: “Dobbiamo essere ambiziosi e puntare più lontano possibile”

"Bisogna fare tutti di più. Serve maggiore intensità e attenzione. La squadra deve essere più compatta. Creiamo tanto, ma subiamo troppo. Serve più attenzione e spirito di sacrificio. Il Milan crea tanto, abbiamo gli uomini per fare bene in avanti".

Sull'Europa League : "Dove posiziono il Milan? Noi dobbiamo essere sempre ambiziosi e puntare ad arrivare più lontano possibile. Se stiamo bene possiamo giocarcela con tutti. Dobbiamo credere in noi stessi, abbiamo la qualità per ambire a grandi traguardi".

Sulla squadra : "La squadra deve crescere in generale. Siamo una squadra offensiva, ma dobbiamo essere più compatti, uniti e convinti. Speriamo rientrino presto tutti gli infortunati, così l'allenatore avrà maggiori possibilità di scelta".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.