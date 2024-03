Baresi: “Sono entusiasta di tornare in Australia, il tour del 1993…”

Il Milan sfiderà la Roma in amichevole a Perth (Australia), il prossimo 31 maggio 2024. L'ufficialità della gara, che si disputerà...

Il Milan sfiderà la Roma in amichevole a Perth (Australia), il prossimo 31 maggio 2024 . L'ufficialità della gara, che si disputerà a stagione appena conclusa, è arrivata nella mattinata di oggi.

Le parole di Franco Baresi , presidente onorario rossonero che 30 anni fa era presente: " Sono entusiasta di tornare in Australia. Il tour del 1993 con AC Milan ha un posto speciale nel mio cuore perché ha segnato la mia prima visita in Australia. È un paese bellissimo e sono rimasto molto colpito dal fascino di Sydney e Melbourne. Sono molto curioso di esplorare una nuova città e una nuova regione di questo splendido paese durante il nostro prossimo viaggio a maggio ".

