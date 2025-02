Baresi: “Il Milan la mia ancora di salvezza. Storia difficile da ripetere”

Franco Baresi ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, in cui ha parlato della sua vita e della sua carriera. Le parole

Lorenzo Focolari Redattore 14 febbraio 2025 (modifica il 14 febbraio 2025 | 12:02)

Franco Baresi ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, in cui ha parlato della sua vita e della sua carriera. Ecco alcuni passaggi delle parole della leggenda del Milan, a proposito del legame con il club.

Cos'era il Milan per il piccolo Baresi: "Ricordo di essere stato milanista, di aver guardato questi colori anche quando avevo 10 anni. Sono arrivato a Milanello per la prima volta da quattordicenne e mi sembrava di entrare in Paradiso".

Cos'è stato il club rossonero in tutta una vita: "La mia ancora di salvezza. Ho perso mia madre e mio padre quando ero ancora adolescente e il Milan mi ha accolto, ha dato un senso a tutto".

Che anni erano: "Difficili, già non era semplice venire via dal paese, da Travagliato, per andare nella grande città. Erano tempi diversi da questi e lo stacco si notava molto. In una situazione così, devi avere la forza mentale".

E quella forza mentale c'era: "Sì, ho trasformato il dolore in rabbia e determinazione. È stato così per tutta la carriera".

Sempre la stessa città e la stessa maglia: "La storia mia e del Milan è difficile da ripetere. Io credo che esistano pochi rapporti così: il Milan ha dato un senso alla mia vita e insieme siamo tornati a vincere, in quegli anni con Sacchi".

Che sentimento resta: "Riconoscenza".

Ha avuto due soprannomi: "Piscinin" e "Kaiser Franz", in omaggio a Beckenbauer. Se Piscinin, che usava anche Brera, gli piace anche ora: "Massì, mi ricorda una delle persone a cui sono più legato: Paolo Mariconti, il massaggiatore che per me è stato una figura molto importante. Fu lui a inventare quel soprannome, così milanese, quando ero ancora un ragazzo e giocavo già con i grandi in prima squadra. Ero il Piccolino della squadra".