Calciomercato Milan, news clamorosa: “Via Maignan, al suo posto arriva…”

Il futuro di Mike Maignan è tra i temi di calciomercato più spinosi di casa Milan. Il portiere francese, autore di qualche incertezza di troppo negli ultimi tempi, è attualmente in scadenza di contratto nel 2026 e ad oggi non c'è accordo con il club rossonero per il rinnovo fino al 2029. Le parti ne stanno discutendo da tempo e paiono ottimiste, ma nulla è scontato. Anzi. Le voci di mercato e il recentissimo erroraccio contro il Feyenoord stanno facendo discutere parecchio, con il Milan che starebbe anche valutando ogni possibile strada alternativa.