Barak:” Vorrei giocare in Champions e lottare per lo scudetto”

Antonin Brak, ex obiettivo rossonero ha rilasciato delle dichiarazioni sul proprio futuro ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

Antonin Barak, centrocampista dell' Hellas Verona, accostato molte volte proprio ai rossoneri, ha rilasciato un intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. "Sono migliorato con gli allenamenti di mio padre. Ma visto che intuisco il gioco, riesco ad ovviare al fatto di non essere molto veloce. Faccio un esempio: Fabregas non era certo rapido, ma arrivava sempre primo sul pallone perché leggeva prima degli altri cosa poteva succedere. M​io padre mi ripeteva che i giocatori più forti sono quelli che hanno più voglia e testa per diventare campioni. Nelle difficoltà puoi crescere, un obiettivo ti può cambiare la vita. Se non molli, le difficoltà possono trasformarsi in opportunità e darti tanta carica. E, poi, grandi soddisfazioni".