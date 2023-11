Di nuovo Balotelli: “Maignan bravo e attento ma scelgo Donnarumma”

In esclusiva ospite di TvPlay ha parlato Mario Balotelli che sul confronto Donnarumma-Maignan ha detto: " Maignan è sempre attento, vuole giocare sempre veloce. Da questo punto di vista è unico. Ma io sono affezionato a Gigio , ho giocato con lui e lo conosco, quindi dovendo scegliere tra i due prendo senz’altro Donnarumma . Spero che porti l’ Italia all’Europeo e dimostri ancora a chi lo prende in giro di essere fortissimo”.

Ancora sui fischi a Donnarumma

“So quello che è successo, lui non ha alcuna colpa, e non è scontato reagire come ha fatto lui. Per quello che i tifosi sanno, ci sta che si comportino così, ma Gigio non ha risposto a nessuno e non ha fatto nulla”.