Balotelli: “Felice per Allegri, cerco un club che mi dia fiducia…”

Mario Balotelli ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport dove, tra le altre cose, ha parlato del suo passato e anche del Milan.
Sul passato al Milan e all’Inter
“Ho avuto e dato tanto in entrambi i club milanesi. Se sono interista o milanista? Da ragazzo simpatizzavo per i nerazzurri perché il mio idolo era Ronaldo il Fenomeno, poi non ho mai nascosto la mia simpatia per il mondo rossonero. Ma essere tifoso è un’altra cosa“.
Sul ritorno di Allegri e su quello probabile di Galliani
“Sono felice per Max ed è un bene che si riveda Galliani. Due figure importanti“.
Sul futuro
“Cerco un club che mi dia fiducia. Voglio giocare altri due-tre anni. Poi, vado da mio fratello Enock“.