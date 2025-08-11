Balotelli: “Felice per Allegri, cerco un club che mi dia fiducia…”

L’ex rossonero Mario Balotelli è tornato a parlare del Milan e del ritorno di Allegri sulla panchina del Diavolo. Ecco le sue parole

Mario Balotelli ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport dove, tra le altre cose, ha parlato del suo passato e anche del Milan.

Sul passato al Milan e all’Inter

“Ho avuto e dato tanto in entrambi i club milanesi. Se sono interista o milanista? Da ragazzo simpatizzavo per i nerazzurri perché il mio idolo era Ronaldo il Fenomeno, poi non ho mai nascosto la mia simpatia per il mondo rossonero. Ma essere tifoso è un’altra cosa“.

Sul ritorno di Allegri e su quello probabile di Galliani

“Sono felice per Max ed è un bene che si riveda Galliani. Due figure importanti“.

Sul futuro

“Cerco un club che mi dia fiducia. Voglio giocare altri due-tre anni. Poi, vado da mio fratello Enock“.