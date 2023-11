Balotelli: “Milan-PSG? Tenevo ai rossoneri. Mi è dispiaciuto per…”

L'ex Milan e Inter Mario Balotelli ha parlato dei fischi a Gianluigi Donnarumma in Milan-Psg. Ecco le sue parole...

In esclusiva ospite di TvPlay ha parlato Mario Balotelli che sui fischi a Gianluigi Donnarumma ha detto: "L’atmosfera era bella, andare a vedere il Milan è sempre bello. In Champions, poi, si sente tutto di più. Io l’ho vissuta da tifoso, ma con la testa ero in campo: quindi volevo sì che vincesse il Milan, ma l’ho vissuta come fosse una partita normale”.

Su Donnarumma — “Mi è spiaciuto per Gigio, le cose che gli sono successe davvero non si sanno, i milanisti non possono capire, ma mi dispiace perché non merita di essere trattato così. Da calciatore non può dire quello che è davvero successo. Io credo, però, che se avesse potuto, sarebbe rimasto al Milan".

