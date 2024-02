Ballotta: “Donnarumma o Maignan? Livello simile, ma il francese…”

L’ex portiere Marco Ballotta ha commentato un duello molto caro in casa Milan: quello tra Donnarumma e Maignan

Intervenuto ai microfoni di Milannews24, l’ex portiere Marco Ballotta ha parlato anche del Milan . In particolare l’ex giocatore ha commentato la sfida tra Donnarumma e Maignan .

Sul francese: “ Maignan ha dato forse un po’ più di sicurezza, poi adesso sta un po’ mancando visto gli errori, ma caratterialmente è forte così come Donnarumma. Secondo me si equivalgono molto”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.