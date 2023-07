Milan, Ballo-Touré conteso tra due squadre: il punto sulla cessione

Il Milan sta continuando una campagna acquisti ricca di nuovi colpi . L'ultimo in ordine di tempo è stato Noah Okafor dal Salisburgo , che sta per unirsi alla squadra. Ma la dirigenza rossonera è impegnata anche nel mercato in uscita .

Tra i partenti che sono rimasti a Milanello c'è Fodé Ballo-Touré . Il terzino franco-senegalese ha due pretendenti che si sono fatte avanti: Fulham e Bologna . In queste ore il giocatore sta valutando le offerte sul tavolo per decidere il suo futuro.

Il Fulham aveva trovato l'intesa con il Milan per il trasferimento a titolo definitivo, ma non ha raggiunto l'accordo economico con Ballo-Touré. Il Bologna invece sta lavorando per convincere il Milan a cedere il terzino in prestito. Il giocatore intanto sta prendendo tempo per riflettere.