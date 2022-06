Porte girevoli: avvenuto il primo incontro con Bakayoko

In casa Milan si riflette sull' addio di Bakoyoko, il quale potrebbe rientrare a Londra un anno prima dell' accordo.

Porte girevoli a Milanello, c'è chi entra e c'è chi esce. I rossoneri carichi del tricolore cucito sul petto pensano al proprio futuro. La dirigenza rossonera composta da Maldini e Massara sta muovendo i primi passi per progettare un Milan competitivo a tutti gli effetti e che sia in grado di lottare su più fronti. Circolano negli ultimi giorni moltissimi nomi accostati ai Diavoli e molte trattative che dovrebbero andare in porto (vedi quella di Renato Sanches ed Origi). Massara e Maldini però dovranno pensare anche ad alleggerire la rosa, dove sono presenti molti esuberi. Uno fra questi è senza dubbio Tiemouè Bakayoko, arrivato la scorsa estate dal Chelsea ed accolto con un grandissimo entusiasmo. La stagione del centrocampista di proprietà dei Blues è stata al dir poco deludente, dato lo scarso minutaggio (appena 607' minuti) e le pessime prestazioni mostrate.