Attimi di terrore a Milano: Bakayoko fermato dalla polizia con la pistola

Oro di panico per Bakayoko. Il calciatore rossonero si è trovato una pistola puntata contro, solo per uno scambio di persona. Ma Tiémoué deve aver ripensato a lungo a questo brutto episodio. I fatti risalgono al 3 luglio, siamo a Milano, tra piazza Gae Aulenti e corso Como. Dopo una sparatoria tra senegalesi per questioni di spaccio, la polizia ferma un suv scuro con a bordo due persone che pare avessero diverse corrispondenze ad alcuni protagonisti della sparatoria (in particolare si parla di una maglietta verde). Il tutto viene ripreso da un automobilista di passaggio e postato sui social solo di recente.