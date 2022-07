Bakayoko fermato e perquisito dalla polizia: clamoroso scambio di persona

Il centrocampista del Milan, scambiato per un sospettato, è stato sottoposto a un controllo della polizia in pieno centro a Milano

Ha dell'inverosimile quanto accaduto a Tiémoué Bakayoko, protagonista di uno spiacevole fatto di cronaca. Secondo la ricostruzione dell'agenzia di stampa AGI, il centrocampista del Milan è stato fermato da tre agenti di polizia in pieno centro a Milano. Mani sul tettuccio di una vettura delle forze dell'ordine e perquisito da un agente in servizio. Il calciatore è rimasto così per qualche minuto, mentre un altro agente puntava una pistola contro il suv del calciatore su cui viaggiava un altro passeggero.