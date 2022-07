Bakayoko: ” La polizia è andata oltre. Se non fossi stato un calciatore?”

«Le autorità milanesi hanno comunicato che è stato un errore della polizia e che se ne sono accorti in quel momento. Errare è umano, non ho problemi con quello. D’altra parte, ho un problema con il modo utilizzato. Penso che sia andato oltre il dovuto. Perché non si sono limitati a fare un controllo degno di questo nome? Chiedendo ai documenti del veicolo, semplicemente comunicando… Sul video pubblicato sui social non si vede tutto. Mi sono ritrovato con la pistola a un metro da me. Hanno messo chiaramente le nostre vite in pericolo: è un errore, sapendo che non c’era certezza sui sospetti arrestati»