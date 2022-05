Baiocchini: “Il peso di Tonali all’interno dello spogliatoio si vede molto”

Il noto giornalista di Sky Sport Manuele Baiocchini ha parlato di Milan e in particolare di Sandro Tonali: le sue parole

Redazione Il Milanista

In esclusiva ai microfoni di Sky Sport ha parlato il noto giornalista della stessa emittente televisiva Manuele Baiocchini che sul Milan e su Sandro Tonali ha detto: "La stagione di Sandro Tonali lo scorso anno non era stato brillante, il ragazzo si era reso conto che doveva fare un passo indietro anche nelle pretese economiche e quest'anno ha fatto vedere tutte le sue qualità sbocciando. Il peso di Sandro Tonali come carisma in campo e nello spogliatoio si vede tantissimo anche a solo 22 anni". Queste le parole in esclusiva ai microfoni di Sky Sport dove ha parlato il noto giornalista Manuele Baiocchini.

Alessandro Bastoni ha parlato invece della lotta Scudetto

Inter tv ha intervistato il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni che dopo la bella vittoria della sua squadra contro la Juventus in Coppa Italia ha detto: "La mia gamba sta bene. Era importante per me essere presente qua e stare col gruppo. È stata una bella stagione, vorremmo finirla al meglio. Sappiamo che non dipende solo da noi, sicuramente daremo il massimo in queste due partite che rimangono". Queste le parole del difensore nerazzurro Alessandro Bastoni a Inter tv.

Andriy Shevchenko è tornato sulla guerra in Ucraina

Andriy Shevchenko ha parlato a Ladbible TV e sulla guerra in Ucraina ha detto: "Ho pensato tante volte di andare a combattere, ma probabilmente non era la soluzione migliore. La soluzione migliore è usare le mie connessioni, iniziare a parlare della guerra, contribuire con aiuti umanitari, aiutare i rifugiati, creare i programmi (di sostegno) e parlare con le organizzazioni caritatevoli. Ed è quello che ho fatto negli ultimi due mesi". Queste le parole dell'ex giocatore rossonero sulla guerra in Ucraina. <<<Mentre per quanto riguarda il mercato del Milan, Di Marzio ha fatto tutti i possibili nomi per l'estate: ecco quali!>>>

di Sergio Poli