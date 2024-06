Baiocchini: “Il Milan vuole Broja solo a queste condizioni…”

Su Broja: "Non ha fatto una buona partita questa sera. Uno scout del Milan era presente allo stadio e sarebbe stata l'occasione giusta per lui per mettersi in mostra, ma ciò non vieta al Milan di volerlo trattare comunque. Il Chelsea vorrebbe una cessione a titolo definitivo e il Milan con questa modalità non sarebbe interessato. Se invece le cose potranno cambiare col passare delle settimane, un prestito con diritto di riscatto sarebbe l'opzione più fattibile per il Milan, perchè Broja è considerato un attaccante forte ma non titolare".