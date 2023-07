Dall’Austria: “Okafor? Per il Milan è assolutamente pronto, E’ l’ideale…”

“Per me è come attacca la profondità. Inoltre è molto forte nell’uno contro uno e sa usare nell’entrambi i piedi. È destro ma gli ho visto fare anche degli assist di sinistro”.

“Non è un tipico attaccante centrale, tipo Haaland per intenderci. Può farlo ma preferisce giocare da esterno offensivo, possibilmente a sinistra dove può sfruttare la sua velocità e tagliare il campo. Credo che sarebbe l’ideale utilizzarlo in questo modo”.

"Magari parlassimo del Manchester City potrei avere qualche dubbio ma credo che per il Milan e la Serie A sia assolutamente pronto. Aveva bisogno di un ulteriore step, lui stesso credo volesse andar via anche perché nell'ultimo periodo era un po' nervoso".