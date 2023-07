Calciomercato Milan / Una formazione fortissima per il 2024: 8 nomi nuovi

I tanti addii (alcuni anche molto pesanti) e i tantissimi nuovi innesti di questo effervescente calciomercato estivo sono destinati a cambiare il volto e la formazione del Milan in vista della prossima stagione. A parte le cessioni, sono soprattutto i colpi in entrata che rivoluzioneranno la formazione rossonera. Alcuni sono già arrivati e altri ne arriveranno ancora.

Andiamo allora a mettere in campo tutti i tasselli - vecchi e nuovi - per cercare di anticipare quella che sarà la formazione tipo del Milan per il prossimo campionato: tra solide certezze, alcune possibili sorprese di mercato e ben 8 volti nuovi, ecco come potrebbero scendere in campo i rossoneri di mister Stefano Pioli il prossimo anno <<<