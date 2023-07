Mercato Milan | Pellegatti scatenato: “Preso Okafor! Adesso altri 3 colpi”

Il tema mercato tiene sempre banco in casa Milan ed è - come è ovvio che sia in questo periodo - assolutamente centrale in tutte le tematiche e le news che riguardano il club rossonero. Per parlare proprio del calciomercato del Milan, torna il nostro appuntamento quotidiano con Carlo Pellegatti , che anche oggi ci ha fatto il punto della situazione svelandoci anche qualche importante indiscrezione.

In queste ultimissime ore la dirigenza rossonera ha chiuso per il colpo in attacco: Noah Okafor è pronto a sbarcare a Milano, in arrivo dal Salisburgo. Ma in programma ci sono anche altre importanti operazioni in entrata. Proprio di questo ci ha parlato Carlo Pellegatti: ecco cosa ci ha riferito oggi in esclusiva il noto giornalista di fede rossonera <<<