Auguri a Daniel Maldini! Il talento e figlio d’arte compie 20 anni

Cade oggi il compleanno del terzo della dinastia Maldini al Milan, il giovane classe 2001, Daniel.

Oggi in casa Milan si festeggia il compleanno di Daniel Maldini . Il figlio di Paolo e nipote di Cesare, nato a Milano l’11 ottobre 2001, compie oggi 20 anni . Cresciuto nelle giovanili rossonere, Daniel ha debuttato in prima squadra il 2 febbraio 2020,

I 3 MALDINI - Nel settembre di 67 anni prima, Cesare Maldini fece il suo ingresso ufficiale nel pantheon dei rossoneri con quella carriera poi scandita dal trionfo di Wembley dove si presentò da capitano per alzare al cielo di Londra la prima coppa dei Campioni di una strepitosa collezione. Nel settembre del 1985 - dopo l’apparizione isolata di Udine - Paolo Maldini debuttò dal primo minuto in un Bari-Milan (0- 1): non fece gol perché il suo era un altro mestiere diventato col tempo arte purissima. Adesso tocca a Daniel, secondo dei figli di Paolo e Adriana Maldini, rimettersi su quella strada che infiniti successi ha già portato al Milan.