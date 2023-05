Milan, in estate arriverà un attaccante: partito il casting, ecco i nomi

Il Milan nel prossimo calciomercato estivo avrà come priorità un attaccante che garantisca un numero importante di gol: diversi nomi in lista

La delusione per l'eliminazione in Champions League contro l'Inter è ancora forte. Ma il Milan ora deve ripartire per finire al meglio la stagione e provare a qualificarsi anche alla prossima edizione della Champions. Nel frattempo a Casa Milan si sta cominciando a pensare ai prossimi passi da fare sul mercato per rinforzare la rosa. Come riferito dal Corriere dello Sport, la priorità della prossima campagna acquisti sarà un attaccante che garantisca 20-25 gol a stagione. Questo tipo di profilo manca ormai da molto tempo nella squadra rossonera. Olivier Giroudinfatti è sempre stato l'uomo dei gol pesanti ma non un bomber implacabile dal punto di vista dello score. E con l'età che avanza non può rendere allo stesso modo per tutte le partite.

Le alternative al francese poi in questa annata non sono state all'altezza. La stagione di Zlatan Ibrahimovic di fatto è stata nulla a causa dei diversi problemi fisici. Divock Origi, arrivato in estate come jolly offensivo, finora ha deluso le aspettative, come confermato da Paolo Maldinidopo la semifinale di ritorno di Champions. Anche Ante Rebic non offre garanzie, tra infortuni e rendimento altalenante. Sia il belga che il croato potrebbero partire in caso di offerte. Insomma, in attacco il Diavolo sta pensando a un restylingper aumentare il fatturato offensivo, che non solo nell'EuroDerby è stato carente.

Al Milan, così come ad altri club, è stato offerto Roberto Firmino. L'attaccante brasiliano, lascerà il Liverpool a parametro zero. Classe 1991, Firmino può vantare una grande esperienza internazionale e una certa abitudine alla vittoria. Un altro nome sulla lista degli uomini mercato rossoneri è quello di Alvaro Morata. L'ex Juve ha maturato una grande esperienza, giocando in Inghilterra e Spagna, oltre a conoscere molto bene il campionato italiano dopo le sue esperienze in bianconero. Il suo contratto con l'Atletico Madrid scadrà nel 2024. Questo significa che il prezzo in estate potrebbe essere alla portata, visto che avrà solo un altro anno di contratto. Nel reparto offensivo poi si sta valutando l'ingaggio di Daichi Kamada, che lascerà l'Eintracht Francoforte a parametro zero. Il giocatore giapponese potrebbe rinforzare la linea della trequarti.