Atalanta-Milan, la moviola del match che vale una stagione

MILANO -Ecco la moviola dalla sfida di Bergamo contro l'Atalanta, decisiva per l'accesso o meno alla prossima massima competizione europea, la Champions League, per la squadra di Stefano Pioli.

PRIMO TEMPO - Al 34′ polemiche per un mancato cartellino giallo al Milan da parte di Gasperini che si lamenta per una mancata ammonizione a Kessie, che sarebbe stata eccessiva; giusta quindi la decisione del direttore di gara. Al 40′ Calcio di rigore per il Milan con Theo Hernandez atterrato in area da Maehele che lo travolge: nessun dubbio, ancora una volta giustamente, per Mariani.