Atalanta-Milan: ecco le formazioni ufficiali della partita

La partita tra Atalanta e Milan è valida per la 2a giornata di Serie A. I rossoneri sono chiamati a vincere tra pochi minuti

Tra pochi minuti i rossoneri scenderanno in campo allo stadio Gewiss Stadium di Bergamo per il posticipo domenicale della seconda giornata di Serie A. Il Milan di Stefano Pioli sarà impegnato contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini e dopo la vittoria contro l'Udinese altri 3 punti lancerebbero i rossoneri in cima alla classifica.