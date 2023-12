Verso Atalanta-Milan: La Penna designato per arbitrare il match

Sabato, alle 18, il Milan sarà protagonista al Gewiss Stadium per affrontare l'Atalanta: ecco le informazioni sulla designazione arbitrale

Dopo le vittorie ottenute contro la Fiorentina e il Frosinone , il Milan è alla ricerca di continuità e conferme in campionato. Sabato alle 18 i rossoneri saranno di scena al Gewiss Stadium di Bergamo per affrontare l' Atalanta . La squadra di Pioli infatti vuole tenere il passo di Inter e Juventus .

Nel frattempo l'AIA ha comunicato le designazioni arbitrali per la quindicesima giornata di Serie A . A dirigere Atalanta-Milan sarà Federico La Penna , della sezione di Roma 1. Gli assistenti saranno Imperiale e Vecchi, mentre il IV Uomo sarà Sacchi. Al VAR è stato scelto Marini , con Di Martino AVAR.

