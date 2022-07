Milan, Asensio può ridursi l’ingaggio ma il Real guarda alla Premier

Resta ancora da definire il futuro di Marco Asensio. L'esterno di proprietà del Real Madrid è in scadenza nel 2023 e sta prendendo tempo per decidere cosa fare. TMW riporta che i blancos non hanno intenzione di attendere ancora a lungo una risposta dell'esterno spagnolo. Al momento il rinnovo resta un'idea lontana ma non per questioni economiche poiché Asensio vorrebbe avere un ruolo più da protagonista anche per rilanciarsi e sperare di avere un ruolo importante con la sua Spagna per il Mondiale 2022. Ancelotti non gli ha concesso troppo spazio, è spesso subentrato a gara in corso e cresce la possibilità che le strade tra il classe 96 e i campioni d'Europa possano dividersi. Le opzioni più probabili sono quelle di vederlo in Serie A o in Premier League nella prossima stagione.