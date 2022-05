Aquilani: “Il Milan costruisce la vittoria allenandosi bene in settimana”

L'ex centrocampista del Milan Alberto Aquilani, ma non solo, ha parlato a Sky Sport in merito alla volata Scudetto

In esclusiva ai microfoni di Sky Sport è intervenuto l'allenatore della Fiorentina Primavera Alberto Aquilani che sulla volata Scudetto e in particolar modo sulla partita tra Sassuolo e Milan in programma domenica ha detto: "Una partita di calcio è una partita di calcio, non c'è nulla di scontato. Quando mi giocavo lo scudetto con la Roma a Catania a fine primo tempo eravamo campioni d'Italia, poi entrò Ibra a Parma e l'Inter vinse. Non ci sono squadre che scendono in campo scariche”.

Ancora Aquilani sulla lotta Scudetto

“Poi è chiaro, un vantaggio per il Milan c'è, inconsciamente pensi che non devi perdere e che basta il pareggio. Non ci devono però pensare, devono scendere in campo per vincere la partita. Nel calcio può succedere di tutto, non si può entrare in campo senza pensare di dare il massimo. La forza del Milan è stata quella di aver fatto pochi calcoli, non è una squadra di 11 super campioni, alcuni sono "normali" per la categoria. La sensazione è che i rossoneri vincano le partite durante la settimana". Queste le parole in esclusiva ai microfoni di Sky Sport dove è intervenuto l'allenatore della Fiorentina Primavera Alberto Aquilani.

Anche Antonio Cassano ha parlato della lotta Scudetto

"Dopo Bologna avevo detto che il campionato era finito e che l’Inter aveva fatto harakiri. Da lì in poi, non c’è stata più partita. Il Milan poteva perdere qualche punto e invece è squadra: la fortuna aiuta chi se lo merita. Il Sassuolo sta facendo un po’ di partite alla carlona… Come fa a vincere? Non scherziamo. Se l’Inter perde lo Scudetto, ha comunque vinto due Coppe e ha fatto il calcio più bello: forse parlare di fallimento è una parola grossa. Sicuramente do un voto alto all’Inter, una stagione da 7. Il Milan è meno forte dell’Inter, i nerazzurri si devono mangiare le mani. Merito del Milan, certo, ma un po’ di demeriti dell’Inter ci sono". Queste le parole di Cassano alla Bobo tv.