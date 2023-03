Conte: “Domani possiamo battere il Milan, vogliamo andare avanti”

“Ieri è stata una bella giornata, mi sono sentito bene. È importante per me poter lavorare con i giocatori e con lo staff, preparare al meglio le partite. Ho provato a stare vicino a loro anche da lontano, usando le videochiamate, ma essere vicino è totalmente diverso e per questo devo ringraziare il mio staff per tutto quello che hanno fatto. Hanno svolto un ottimo lavoro, per i giocatori passare tre settimane senza allenatore non è facile. Ora sono tornato e sono veramente felice. Vogliamo andare avanti e spero che domani ci possa essere un’atmosfera fantastica allo stadio: i nostri tifosi ci hanno aiutato spesso in questa stagione e domani giochiamo contro la squadra che ha vinto il campionato in Italia, è un’ottima squadra”.