Cassano: “Inter squadra che mi fa godere, ma Milan è macchina perfetta”

Intervenuto durante la ‘Bobo Tv’, Antonio Cassano ha parlato del Milan dopo la vittoria contro il Verona. Queste le sue dichiarazioni: “Dopo dieci minuti ho detto al mio amico che era con me ‘stanno facendo una...

Intervenuto durante la 'Bobo Tv', Antonio Cassano ha parlato del Milan dopo la vittoria contro il Verona. Queste le sue dichiarazioni: "Dopo dieci minuti ho detto al mio amico che era con me 'stanno facendo una partita seria' quando hanno annullato il gol a Tonali. Nonostante il gol di Faraoni, il Milan ha fatto la partita seria. Leao ha spaccato la partita. Quello che mi ha impressionato di più è Tonali. Non lo so, non è calciatore che a me fa impazzire, non è quello di grande qualità, però come centrocampista sa fare tutto: fa gol, difende, attacca. Questo è arrivato in ritiro, dopo due-tre mesi ha iniziato a volare, che gli è scattato dentro? Maignan sta trascinando, Leao ieri due sterzate e gol, e Tonali: questi sono i giocatori.