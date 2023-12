Antonelli: “Monza-Milan? Palladino fa davvero un bel calcio…”

In vista di Monza vs Milan ha parlato un doppio ex della sfida come Roberto Antonelli. Ecco le sue parole...

In esclusiva a MilanNews.it ha parlato in vista di Monza vs Milan un doppio ex della sfida come Roberto Antonelli che ha detto: “Ho seguito con grande interesse parecchie partite del Monza in questa stagione”.

Ancora le sue parole — “Mi piace il calcio propositivo che hanno. Sicuramente non verranno a San Siro soltanto per partecipare. Nel frattempo, ho visto un Milan più consapevole dei propri mezzi in Champions”. Queste le parole in esclusiva a MilanNews.it dove ha parlato in vista di Monza vs Milan un doppio ex della sfida come Roberto Antonelli.

