Antonelli: “Il Milan è da inizio anno che sta giocando alla grande”

L'ex centrocampista del Milan Roberto Antonelli ha parlato a Tutto Mercato Web del momento positivo della squadra rossonera

"Non è il primo colpo che fa, è dall'inizio dell'anno che sta giocando alla grande. E' un primo posto meritato. Tutte e tre, anche Inter e Napoli, possono vincere il campionato, lotteranno fino alla fine. Inter e Napoli credo che si possano mettere sul livello del Milan che ora ha più entusiasmo di tutti e spero tenga. Milan senza Europa? Il Milan avrà un dispendio inferiore di energie. E non avendo tutti quei cambi come Inter e Napoli, questo può essere effettivamente un vantaggio. I giocatori ci sono e essendo il Milan impegnato solo in campionato ha delle possibilità in più. La Champions e le coppe europee portano via energie ".

“La sentenza sul caso Udinese-Salernitana forse è stato il motivo che ha spinto la società ad esonerare il tecnico. Pirlo pare sia ancora sotto contratto con la Juventus e ci vuole del tempo per firmare la rescissione, la Salernitana però non può perdere tempo e quindi la scelta è ricaduta su Davide Nicola. Vedremo se riuscirà a dare quella sterzata di cui l'ambiente ha bisogno, almeno con lo Spezia si poteva fare qualcosa di più. Sabatini ha costruito una squadra d'esperienza però non è un Instant Team, solo quattro giocatori sono in forma, Mazzocchi, Sepe, Perotti e Verdi, poi ci sono giocatori in ritardo di condizione come per esempio Mikael che è arrivato con una decina di chili di troppo". Queste le parole del direttore di TuttoSalernitana.com a Canale21.