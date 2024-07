Il Milan annuncia l’apertura di un nuovo Junior Camp in Spagna

Attraverso il suo sito ufficiale, il Milan ha annunciato l'apertura di un nuovo Junior Camp in Spagna. Il comunicato con tutti i dettagli

Il club rossonero continua a espandersi nel mondo. La società infatti aprirà un nuovo Junior Camp . E stavolta il paese interessato sarà la Spagna. Il Diavolo ha comunicato ufficialmente i dettagli sul proprio sito. Ecco il comunicato: " AC Milan è lieta di annunciare l'apertura di un secondo Milan Junior Camp in Spagna , segnando uno step importante nel crescente rapporto tra il Club rossonero e la penisola iberica, iniziato con l'apertura del Milan Junior Camp di Gran Canaria .

Il progetto, nato grazie alla collaborazione con la società Groupstars Global Gestion SL, si terrà dal 7 al 12 luglio presso l'impianto sportivo di Las Fuentes, situato nel comune di Aspe, in provincia di Alicante. L'iniziativa darà la possibilità a ragazzi e ragazze in un'età compresa tra i 6 e i 17 anni, di vivere un'esperienza formativa basata sul Metodo Milan, consentendo inoltre al Club di rafforzare la propria presenza in territorio spagnolo.