Andreazzoli sul retroscena con Pioli: “Mi complimentavo per come…”

Il Milan di Stefano Pioli vince e convince al Castellani. Il tabellone dei marcatori a fine gara recita un sonoro 0-3 per i rossoneri...

Il Milan di Stefano Pioli vince e convince al Castellani. Il tabellone dei marcatori a fine gara recita un sonoro 0-3 per i rossoneri, che grazie a questi tre punti consolidano il terzo posto. Queste le parole di Andreazzoli nel post partita su un episodio in particolare.

Cosa ho detto a Pioli dopo il primo gol del Milan? "Potevate chiederlo a lui... Ma ho detto quello che vi sto spiegando: sull'azione del gol sono usciti in una maniera esagerata e l'hanno conclusa con una facilità estrema, quindi mi complimentavo. È una soddisfazione vedere la qualità al servizio della squadra in questa maniera". Così Aurelio Andreazzoli, tecnico dell'Empoli, a DAZN.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.